Подрядчик строительства метро в Нижнем Новгороде может стать банкротом

Нижний Новгород, , 13:10 — REGNUM В Арбитражный суд Московской области поступил иск о банкротстве подрядчика строительства станции метро «Стрелка» в Нижнем Новгороде ООО «СК «Управление строительства — 620» (Москва). Исковое заявление подала частная охранная организация ООО «Агентство безопасности бизнеса «Витязь-НН», свидетельствуют документы картотеки арбитражных дел.

В настоящее время сумма исковых требований неизвестна. Заявление о признании строительной компании банкротом поступило в арбитраж 10 января. Дата рассмотрения иска еще не назначена.

Согласно данным Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), ООО «СК «Управление строительства — 620» зарегистрировано в 2007 году, располагается по адресу: Москва, Монетчиковый переулок, 16. Уставный капитал компании составляет 1,022 млн рублей. Основной владелец доли — Владислав Костенко, ему принадлежит 99,8%. В ЕГРЮЛ имеется особая отметка, что доля находится в залоге у банка «Пересвет» в связи с договором о выдаче банковской гарантии от 19 марта 2015 года.

Отметим, что по данным картотеки арбитражных дел, охранное предприятие «Витязь» уже обращалось с иском в отношении «Управления строительства-620». Сумма исковых требований составляла 2,8 млн рублей за услуги, оказанные в период с декабря 2015 года по июль 2017 года. Договор на оказание услуг между сторонами был заключен 7 декабря 2015 года. В документах указано, что «ответчик ненадлежащим образом исполнял обязательства по оплате услуг, в связи с чем» и образовалась задолженность. Претензию «Витязь» направил 7 декабря 2017 года. Суд принял решение удовлетворить иск охранной компании к «Управлению строительства-620» в полном объеме.

Кроме того, в декабре 2016 года о признании «Управления строительства-620» банкротом в арбитражный суд обратилась компания ООО «ЭНЖЭ СТРОЙ». Однако в январе 2017 года ответчик полностью погасил задолженность, и заявление было оставлено без рассмотрения. При этом позднее к делу о банкротстве присоединились также ООО «Газпром межрегион газ Смоленск» и ООО «Энергомонтаж» (Башкирия) в качестве кредиторов. 9 января 2018 года суд оставил заявление о признании должника банкротом без движения.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, cтанция метро «Стрелка» строится в Нижнем Новгороде в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года. Она будет располагаться непосредственно около стадиона, на котором пройдут игры чемпионата.

Тендер на строительство метро стоимостью 10,4 млрд рублей выиграла компания «Управления строительства-620», главным исполнителем работ стало ООО ННСУ-620. Обе организации контролирует Костенко. С претензиями и судебными исками летом 2017 года к его организациям обратился целый ряд нижегородских субподрядчиков, таких как ООО «Автотехника», ДСК «Техстрой», МП «Нижегородское метро», «Кранресурс» и другие.

В конце августа 2017 года группа строителей станции метро «Стрелка» объявили о начале забастовки и потребовали от ООО «НН СУ-620» выплаты зарплаты, которую они не получали несколько месяцев. Строители направили письма в Генпрокуратуру, государственную инспекцию по труду и на сайт президента РФ. В сентябре по факту невыплаты зарплаты было возбуждено уголовное дело. Костенко тогда объяснял, что задолженность возникла в связи с приобретением оборудования. Для выхода из сложившейся ситуации компания взяла кредит в размере 70 млн рублей.

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