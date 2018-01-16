Митингующие у Верховной рады подожгли покрышки

Киев, , 12:58 — REGNUM У здания Верховной рады в Киеве между правоохранителями и митингующими начались столкновения, сообщает 16 января УНН.

Согласно сообщению, протестующие в правительственном квартале начали жечь шины. Когда полицейские попытались организовать тушение огня, митингующие начали оттеснять правоохранителей. После непродолжительного столкновения Нацполиция смогла взять ситуацию под свой контроль, оттеснить толпу и дать пожарникам возможность потушить шины.

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Напомним, 16 января у здания Верховной рады начался митинг. Протестующие требуют принять законопроект о «реинтеграции» Донбасса, а также не допустить «пророссийского реванша» на Украине. Всего у здания парламента находятся около 100 человек.

Правительственный квартал охраняют более 3,8 тыс. полицейских и сотрудников Национальной гвардии Украины. Патрули дежурят в метро, на остановках, на улицах Киева.

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Как сообщало ИА REGNUM, 16 января украинские депутаты рассматривают закон о «реинтеграции» Донбасса во втором чтении. Как заявила депутат Верховной рады Ирина Луценко, из закона специально убрали все упоминания о Минских соглашениях.

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