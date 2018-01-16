Друг напавшего на детей в Перми знал о подготовке «акции»

Пермь, , 12:54 — REGNUM Друг Льва Биджакова, одного из подозреваемых в нападении на пермскую школу № 127, заявил в полиции, что был в курсе некой готовящейся акции, сообщает 16 января телеграм-канал Mash.

Однако, по словам друга подозреваемого, он не знал о том, что именно готовится сделать Биджаков.

«Я думал, что он хочет покончить с собой прямо в школе. Он много говорил о том, что его всё задолбало, он устал, все вокруг дебилы. Вчера утром я вышел пораньше из дома и пошел к Лёве, я хотел его отговорить от самоубийства. Но, когда я пришел к нему, оказалось, что он уже ушел», — сообщил молодой человек по имени Егор.

Напомним, ранее ИА REGNUM писало, что утром 15 января в пермской школе № 127 два вооружённых ножами молодых человека напали на учителя и детей четвертого класса. По данным правоохранителей, напавшие — ученики этой же школы, один из них уже закончил обучение, второй еще учится.

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В результате жестокого преступления пострадали 15 человек, большинство — дети. По информации, размещенной на страницах одного из подозреваемых в соцсетях, он увлекается историями о массовых убийствах в американских школах. Также подросток наблюдался у специалиста по поводу попыток самоубийства.