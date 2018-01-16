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В Донбассе ВСУ восемь раз нарушили режим перемирия

Происшествия

Украинские войска не намерены соблюдать Минские соглашения

В Донбассе ВСУ восемь раз нарушили режим перемирия
© ИА Красная Весна
Разрушения. Донецк

Донецк, 16 января 2018, 09:34 — REGNUM  Семь раз нарушили ВСУ режим перемирия в Донецкой Народной Республике (ДНР) и один раз — в Луганской Народной Республике за сутки 15 января, сообщают пресс-службы оборонных ведомств республик.

Согласно сообщению, ДНР подверглась обстрелам со стороны Украины семь раз, пострадали шесть населенных пунктов. Украинские войска применяли минометы различного калибра, гранатометы и стрелковое оружие. В ЛНР под огонь в очередной раз попало село Логвиново, которые было обстреляно из оружия БМП.

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Напомним, Минские соглашения дважды заключались между республиками и Украиной в 2014 и 2015 годах. Пункты договора гласят, что стороны должны отвести тяжелую технику от линии фронта, прекратить ведение огня и начать процесс мирного урегулирования конфликта.

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Однако Украина не намерена выполнять Минские соглашения, о чем официальные лица Киева говорили неоднократно, подчеркивая, что договоренности были подписаны «под давлением», а также что ВСУ используют договоренности для перегруппировки войск и подготовки к нападению.

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Артобстрелы республик Донбасса

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