Пушков: Нападение на школьников в Перми — следствие глобализации

Москва, , 15:46 — REGNUM Сенатор Алексей Пушков назвал произошедшее в пермской школе нападение на детей следствием «глобализации и преступных архетипов поведения». Об этом председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике написал 15 января в своем Twitter.

Алексей Пушков, выразив сочувствие жертвам происшествия, отметил, что такого феномена, как нападения на школьников и учителей, в России еще никогда не было.

«Искренне сочувствую пострадавшим от нападения на школу в Перми и их семьям. Чтобы нападать на школьников и учителей — никогда такого у нас в стране не было. Еще одно следствие глобализации нравов и преступных архетипов поведения», — написал Пушков.

Кроме того, Пушков подчеркнул, что ведет речь именно о феномене, пришедшем в Россию в последние годы, «и известно, откуда». Сенатор также добавил, что к этому отнестись следует очень серьёзно.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал трагические события в пермской школе, где пострадали 15 человек.

«Давайте сначала дадим Росгвардии и МВД возможность разобраться с тем, на надлежащем ли уровне обеспечивалась безопасность в этом учебном заведении, учитывая, что это внутренняя поножовщина между учениками, это же не нападение на школу извне», — сказал пресс-секретарь президента РФ.

Добавим, 15 января 2018 г. ИА REGNUM писало, что в одной из школ города Перми произошла драка с применением холодного оружия, в результате которой пострадали 15 человек. По предварительным данным, резню устроили двое подростков, один из которых — бывший ученик этой школы.

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