Дело о поножовщине в школе в Перми передано Главному управлению СКР

Пермь, , 15:02 — REGNUM Уголовное дело, которое было возбуждено по факту поножовщины в одной из школ Мотовилихинского района города Перми, будет передано в производство Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации (СКР). Об этом сообщается на сайте ведомства.

«В рамках расследования уголовного дела следователю ГСУ СКР, который направлен в Пермский край, дано указание установить не только обстоятельства и мотивы произошедшего, но и причины и условия, ему предшествовавшие», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 января 2018 г. в одной из школ города Перми произошла драка, в результате которой пострадали 15 человек. По предварительным данным, резню устроили двое подростков, один из которых — бывший ученик этой школы.

Нападавших задержали. По факту покушения на убийство двух и более лиц было возбуждено дело.

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