Трое рабочих пострадали на заводе в Алтайском крае

Бийск, Алтайский край, , 14:27 — REGNUM В Алтайском крае на одном из производственных предприятий случилось ЧП. Пострадали трое рабочих. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального следственного управления СКР, инцидент произошёл сегодня, 15 января, в городе Бийске.

Около полудня в помещении одного из зданий Бийского маслоэкстракционного завода ООО «Юг Сибири» разгерметизировался бак конденсата.

Читайте также: В Барнауле рабочего насмерть засыпало землей

«В результате пострадало трое рабочих, двум из которых потребовалось оказание медицинской помощи», — уточнили в СКР.

Достлественная проверка по факту случившегося уже начата. Дознаватели осматривают место ЧП и опрашивают сотрудников и очевидцев.

Как сообщало ИА REGNUM, за десять месяцев 2017 года в Алтайском крае произошло 98 несчастных случаев на производстве с тяжелыми последствиями, пять из них групповые. С их учётом при исполнении трудовых обязанностей погибли 26 и получили тяжелые травмы 78 работников. Аналогичная ситуация складывалась в регионе и в 2016 году. За такой же период на производстве было зарегистрировано 98 несчастных случаев, в которых погибли 23 и получили тяжелые травмы 77 работников.