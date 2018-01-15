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В Северной Осетии почти 270 автомобилей встали в очередь из-за непогоды

Происшествия

Ограничение было установлено ввиду невозможности обеспечения безопасного проезда автомобилей по Военно-Грузинской дороге

Владикавказ, 15 января 2018, 11:27 — REGNUM  Ухудшение погодных условий на территории Грузии привело к ограничению движения по Военно-Грузинской дороге и образованию очереди из 267 автомобилей, сообщает 15 января пресс-служба ГУ МЧС России по Северной Осетии.

«Наблюдается скопление автотранспорта в количестве 267 единиц, из них 210 большегрузных автомобилей и 57 легковых, 329 человек», — говорится в сообщении.

Решение ограничить движение по трассе было принято в связи с невозможностью обеспечения безопасного проезда автомобилей, а также на основании рекомендации пограничной полиции Грузии, которая предписала запретить проезд на участке город Владикавказ — населенный пункт Ларс с 15 часов 40 минут 13 января 2018 года.

Отмечается, что возобновление движения станет возможным после особого распоряжения.

В настоящее время специалисты ГУ МЧС России по Республике Северная Осетия Алания рекомендовали отказаться от поездок в указанном направлении.

Военно-Грузинская дорога — название трассы, пролегающей через Кавказский хребет. Автодорога ведет из Владикавказа в Тбилиси, проходит по территории Северной Осетии и соединяет Россию со странами Закавказья.

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