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Неизвестные в масках совершили нападение на школу в Перми

Происшествия

ЧП произошло в понедельник, 15 января, в школе номер 127 Мотовилихинского района

Пермь, 15 января 2018, 09:41 — REGNUM  В Перми неизвестные в масках совершили нападение на учащихся одной из местных школ. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе городской администрации.

ЧП произошло в понедельник, 15 января, в школе номер 127 Мотовилихинского района.

«Двумя людьми в масках было совершено нападение на учащихся во время учебной смены», — рассказали в мэрии.

По предварительным данным, в результате инцидента пострадали восемь человек.

На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов. Создан оперативный штаб.

Другие подробности пока неизвестны.

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Нападение на школу в Перми

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