Неизвестные в масках совершили нападение на школу в Перми

Пермь, 15 января 2018, 09:41 — REGNUM В Перми неизвестные в масках совершили нападение на учащихся одной из местных школ. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе городской администрации.
ЧП произошло в понедельник, 15 января, в школе номер 127 Мотовилихинского района.
«Двумя людьми в масках было совершено нападение на учащихся во время учебной смены», — рассказали в мэрии.
По предварительным данным, в результате инцидента пострадали восемь человек.
На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов. Создан оперативный штаб.
Другие подробности пока неизвестны.
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