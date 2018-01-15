Неизвестные в масках совершили нападение на школу в Перми

Пермь, , 09:41 — REGNUM В Перми неизвестные в масках совершили нападение на учащихся одной из местных школ. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе городской администрации.

ЧП произошло в понедельник, 15 января, в школе номер 127 Мотовилихинского района.

«Двумя людьми в масках было совершено нападение на учащихся во время учебной смены», — рассказали в мэрии.

По предварительным данным, в результате инцидента пострадали восемь человек.

На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов. Создан оперативный штаб.

Другие подробности пока неизвестны.

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