38 минут ужаса: власти США назвали ответственных за панику на Гавайях

Вашингтон, , 02:51 — REGNUM Власти американского штата Гавайи не способны контролировать ложные оповещения о чрезвычайных ситуациях. Об этом говорится в заявлении, распространенном главой федеральной комиссии связи США Аджитом Паем.

Пай назвал «неприемлемым» инцидент с ошибочным оповещением жителей Гавайских островов об угрозе ракетного удара. Судя по всему, правительство штата не располагало «разумными мерами предосторожности или механизмами контроля», которые позволили бы предотвратить ложное предупреждение населения, отметил он.

Глава ведомства добавил, что до опровержения сообщения прошло 38 минут. Ложные тревоги, подчеркнул он, подрывают доверие людей к системам оповещения. Это отрицательно скажется на их эффективности в случае реальной угрозы.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 января жителей штата Гавайи предупредили о том, что в направлении архипелага запущена баллистическая ракета. Населению было рекомендовано срочно искать убежище.

Позже губернатор штата Дэвид Айдж принес извинения перепуганным людям. По его словам, инцидент произошел из-за ошибки дежурного, заступившего на смену, — он нажал не на ту кнопку.

Напомним, в конце 2017 года на Гаваях вновь стала действовать система раннего предупреждения о ракетном нападении. Это было вызвано постоянными ракетными испытаниями, которые проводит КНДР.

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