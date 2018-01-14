В Москве загорелся автобус с детьми

Москва, , 15:23 — REGNUM В Москве на Волгоградском проспекте произошло возгорание экскурсионного автобуса, в котором находились дети, ехавшие в Московскую усадьбу Деда Мороза. Об этом сегодня, 14 января, сообщают столичные СМИ со ссылкой на МЧС.

Сообщается, что инцидент произошел в тот момент, когда автобус находился на Волгоградском проспекте. Возгорание началось в моторном отсеке автобуса.

К счастью, никто из 18 детей, находившихся в автобусе, и их сопровождающих не пострадал.

Возгорание удалось ликвидировать в течение девяти минут.

Сейчас выясняется причина пожара.