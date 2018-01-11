Новое уголовное дело против экс-главы Марий Эл: хранение боеприпасов

Москва, , 14:58 — REGNUM Следственный комитет РФ возбудил новое уголовное дело в отношении экс-главы Марий Эл Леонида Маркелова, обвиняемого в получении взятки. Дело возбуждено по факту хранения боеприпасов, заявил представитель следствия на заседании Басманного суда в Москве, сообщает ИА REGNUM.

Дома у обвиняемого нашли боевые патроны.

Уголовное дело возбуждено по ст. 222 УК РФ («Незаконное хранение боеприпасов»).

«Дело передано в прокуратуру», — сказал следователь.

В настоящее время суд рассматривает вопрос продления содержания бывшего чиновника под стражей.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, экс-глава Марий Эл был задержан 13 апреля. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки»), ч. 5 ст. 291 УК РФ («Дача взятки»), ч. 4 ст. 291.1 УК РФ («Посредничество во взяточничестве»). Фигурантами дела также являются глава компании «Телекомпания 12 регион» и депутат Госсобрания республики, учредитель птицефабрики «Акашевская» Николай Криваш.

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В апреле 2017 года в Марий Эл возбуждено уголовное дело в отношении 61-летней экс-министра сельского хозяйства республики. Бывшая чиновница подозревается в совершении серии служебных подлогов. Уголовное дело объединено в одно производство с делом экс-главы региона.

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Экс-глава Марий Эл и руководитель компании «Телекомпания 12 регион» находятся в СИЗО. В отношении Криваша, объявленного в международный розыск, избрана мера пресечения в виде заочного ареста.

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