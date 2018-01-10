В Калининграде возбуждено дело против директора «сатанинского» лицея

Калининград, , 13:18 — REGNUM В Калининграде возбуждено уголовное дело в отношении директора элитного лицея № 49 Людмилы Осиповой. Учебное заведение ославилось минувшей осенью, когда в стенах школы прошло так называемое «посвящение в лицеисты» с пропагандой пьянства, наркомании, суицида и сатанинской символики.

Как сообщили сегодня, 10 января, корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении СКР, директор подозревается в сборе с родителей добровольных пожертвований для охранных нужд. При этом, по данным СКР, на такую статью расходов основная часть денежных средств выделялась из бюджета городской администрации.

«В 2015—2016 годах в виде добровольных пожертвований образовательное учреждение получило от родителей свыше 3,5 млн рублей. Директором лицея из указанной суммы 2,5 млн рублей было неправомерно потрачено на оплату услуг охранного предприятия по охране учебного заведения», — уточнила официальный представитель ведомства Наталья Гацко, добавив, что пожертвования носили «по своей сути принудительный характер», поскольку в них была указана фиксированная сумма ежемесячной оплаты.

Дело возбуждено по ч. 1 ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»).

Ранее ИА REGNUM сообщало о громком скандале в 49-м лицее, который в 2015 году вошел в ТОП-500 лучших школ России.

На видео с вечеринки «Посвящение в лицеисты» видны недопустимые для школьного праздника атрибуты — сигареты, презервативы, бутылка с «водкой», стаканчики с «пивом», порошок «под кокаин», шприцы с «кровью», сатанинская пентаграмма, окровавленная свиная голова, а также слышен отборный мат от школьников.

Прокуратура потребовала уволить директора за подобное мероприятие, которое — цитата из прокурорского представления — «не только не отвечает задачам образовательной организации по патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации, но прямо нарушает установленный федеральным законодательством запрет на пропаганду и популяризацию распития алкогольных напитков, употребления наркотических веществ, пропаганду суицида».

Сама Людмила Осипова назвала вечеринку «просто шуткой», а родители по большей части заступились за педколлектив лицея. Дошло до того, что в школу не пустили заместителя главы мэрии Калининграда Анны Апполоновой, которая является учредителем учебного заведения.

Читайте ранее в этом сюжете: Культ плоти и смерти: что произошло в элитном лицее Калининграда

Читайте развитие сюжета: В элитном лицее Калининграда пропагандировали алкоголь, наркотики и суицид