На Камчатке школьницы спасли провалившегося под лед одноклассника

Усть-Большерецк, Камчатский край, , 08:55 — REGNUM Спасти своего одноклассника, который провалился под лед и с головой ушел в воду, удалось четырем школьницам в селе Усть-Большерецк Камчатского края, сообщает 10 января пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

Инцидент произошел 4 января на горке, расположенной на улице Ленинской недалеко от реки Амчигача. Первым с горки спустился мальчик, который на ледянке съехал вниз, а затем, не успев затормозить, оказался на реке и провалился в полынью. На помощь ему бросились несколько сверстниц.

«Одноклассник с головой ушел под воду, но вынырнул, его течением стало нести, а ледянка сразу утонула», — сообщила одна из школьниц.

Рискуя провалиться под лед, девочки тем не менее попытались помочь мальчишке вскарабкаться на лед, однако некоторое время это не удавалось.

«Его несло течением и переворачивало постоянно. Он пытался закинуть ногу на лед, но ничего не получалось», — поясняют школьницы.

Тогда одна из девочек протянула мальчику свою ледянку, ухватившись за которую, ребенок закинул ногу на лед, после чего вчетвером девочки вытащили его на поверхность замерзшего водоема. Они сняли с одноклассника мокрую куртку, дали теплые рукавицы и проводили домой.

В сообщении отмечается, что руководство ГУ МЧС России по Камчатскому краю намерено поощрить четырех юных героинь и представить их к ведомственным наградам.

Ранее награду из рук главы МЧС Владимира Пучкова получил курский школьник, который вовремя пришел на помощь и спас жизнь человеку.

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