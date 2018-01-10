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На Камчатке школьницы спасли провалившегося под лед одноклассника

Происшествия

Мальчик скатился с горки и оказался на реке, после чего провалился в полынью. На помощь ему пришли четыре сверстницы, которые с трудом вытащили тонущего из воды

Усть-Большерецк, Камчатский край, 10 января 2018, 08:55 — REGNUM  Спасти своего одноклассника, который провалился под лед и с головой ушел в воду, удалось четырем школьницам в селе Усть-Большерецк Камчатского края, сообщает 10 января пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

Инцидент произошел 4 января на горке, расположенной на улице Ленинской недалеко от реки Амчигача. Первым с горки спустился мальчик, который на ледянке съехал вниз, а затем, не успев затормозить, оказался на реке и провалился в полынью. На помощь ему бросились несколько сверстниц.

«Одноклассник с головой ушел под воду, но вынырнул, его течением стало нести, а ледянка сразу утонула», — сообщила одна из школьниц.

Рискуя провалиться под лед, девочки тем не менее попытались помочь мальчишке вскарабкаться на лед, однако некоторое время это не удавалось.

«Его несло течением и переворачивало постоянно. Он пытался закинуть ногу на лед, но ничего не получалось», — поясняют школьницы.

Тогда одна из девочек протянула мальчику свою ледянку, ухватившись за которую, ребенок закинул ногу на лед, после чего вчетвером девочки вытащили его на поверхность замерзшего водоема. Они сняли с одноклассника мокрую куртку, дали теплые рукавицы и проводили домой.

В сообщении отмечается, что руководство ГУ МЧС России по Камчатскому краю намерено поощрить четырех юных героинь и представить их к ведомственным наградам.

Ранее награду из рук главы МЧС Владимира Пучкова получил курский школьник, который вовремя пришел на помощь и спас жизнь человеку.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава МЧС вручил награду курскому школьнику за спасение человека

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Происшествия на воде
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