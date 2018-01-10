Миллионные взятки: в Красноярске арестован главврач перинатального центра

Красноярск, , 08:48 — REGNUM Уголовное дело о получении взятки возбуждено в отношении главного врача Красноярского краевого клинического центра охраны материнства и детства и главной медсестры медучреждения. Об этом 10 января сообщает пресс-служба УФСБ России по Красноярскому краю.

По версии следствия, главврачу перинатального центра удалось выстроить преступную схему, позволявшую незаконно получать денежные средства от предпринимателей. С ними заключались контракты на обеспечение центра медицинскими товарами, при этом до 10% от общей цены контракта получал главврач. Главная медсестра, с подачи руководителя, выступала посредником в получении взятки.

Правоохранителям известно о нескольких эпизодах преступной деятельности. В одном случае речь идет о взятке в размере 500 тыс. рублей, в целом подозреваемый получил несколько миллионов рублей — точная сумма устанавливается.

Уголовное дело в отношении главврача было возбуждено 28 декабря 2017 года по части 6 статьи 290 УК РФ «Получение взятки». Главная медсестра подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 291.1 УК РФ «Посредничество во взяточничестве».

Главный врач помещен под стражу на два месяца. Следствие выявляет и фиксирует все эпизоды противоправной деятельности. Отмечается, что в коррупции могут быть задействованы и другие сотрудники перинатального центра.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 января стало известно о проекте приказа Минздрава РФ, предполагающего создание «телефона доверия» для борьбы с коррупцией. Согласно проекту, граждане смогут звонить и сообщать о случаях коррупции по телефону, который будет работать в режиме автоответчика. Сообщения будут записывать, изучать и хранить в течение года. На обсуждение проекта отведен срок до 23 января 2018 года.

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