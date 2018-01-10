В Приморье обещают разобраться с мошеннической закупкой жилья для сирот

Владивосток, , 08:31 — REGNUM В Приморском крае обещают расследовать случаи мошенничества с жильём для выпускников детских домов, о которых рассказали в эфире одного из федеральных каналов. Как заявили в СК РФ, председатель комитета Александр Бастрыкин поручил главам региональных следственных управлений доложить о результатах процессуальной проверки.

В первом случае расследуется уголовное дело в отношении чиновников департамента образования и науки Приморского края, подозреваемых в мошенничестве при приобретении жилья для сирот. По предварительным данным, квартиры покупались по завышенным ценам, при этом большинство выпускников детдомов до сих их так и не получили.

Ещё один случай бездействия в решении жилищного вопроса расследуют в Алтайском крае. Речь идёт о проживании нескольких семей в подвале административного здания в Барнауле, где сейчас также расположен детский сад и спортивный клуб. По предварительным данным, жильцы зарегистрированы по данному адресу уже много лет и не могут решить квартирный вопрос из-за произвола местных чиновников. Кроме того, обитателей подвала регулярно пытаются выселить в неизвестном направлении, оставляют без света и иных коммунальных удобств.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, на Камчатке по подозрению в мошенничестве при приобретении жилья для сирот отправили под суд бывшего заместителя главы администрации Петропавловска-Камчатского. Квартиры для выпускников были куплены в доме, подлежащему сносу, и доме, подлежащему сейсмоусилению.

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