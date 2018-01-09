У правозащитника из «Мемориала», задержанного в Чечне, нашли наркотики

Грозный, , 19:53 — REGNUM Руководитель представительства правозащитного центра «Мемориал» в Чечне Оюб Титиев задержан за наркотики. В салоне его автомобиля при проверке был найден пакет с марихуаной. Об этом сообщил уполномоченный по правам человека в Чечне Нурди Нухажиев.

По его словам, из донесения старшего государственного инспектора ОГИБДД ОМВД России по Курчалоевскому району следует, что из салона автомобиля, которым управлял Титиев, был изъят черный полимерный пакет, в котором находилось «вещество растительного происхождения со специфическим запахом марихуаны весом примерно 180 грамм».

При этом, как отметил Нухажиев, «гражданин Титиев не смог внятно ответить, что находится в пакете и начал вести себя подозрительно». Во время задержания никаких нарушений закона со стороны сотрудников полиции в отношении Оюба Титиева допущено не было, заверил омбудсмен.

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Как сообщало ИА REGNUM, руководитель регионального представительства правозащитного центра «Мемориал» Оюб Титиев пропал сегодня утром, 9 января. Его коллеги забили тревогу, когда он не прибыл на работу, в то время как его родные сообщили, что он выехал из дома. На звонки Титиев также не отвечал.

Информация о пропаже правозащитника дошла до руководителя Совета по правам человека и развитию гражданского общества при президенте РФ Михаила Федотова. Он выяснил, что Титиев задержан и находится в Курчалоевском РОВД.

Адвоката правозащитника в здание отдела МВД не пустили. О задержании были проинформированы сотрудники аппарата уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой.