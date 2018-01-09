Пассажирский автобус перевернулся на Ставрополье

Георгиевск, Ставропольский край, , 19:51 — REGNUM Три человека пострадали в результате ДТП с участием пассажирского автобуса 9 января в Ставропольском крае, сообщила пресс-служба регионального управления ГИБДД.

По информации ведомства, авария произошла в Георгиевском районе. Автобус марки «Икарус», следовавший из Кисловодска в Дербент, вылетел с дороги в кювет и перевернулся.

В салоне автобуса находились 15 человек. В результате аварии трое были доставлены в Центральную больницу Георгиевского района.

По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением на скользкой дороге в условиях сильного ветра.

Напомним, ранее сегодня в Ставропольском крае снегопад, гололёд и боковой ветер уже стали причиной съезда с дороги четырёх автомобилей. Из-за сложных погодных условий ограничен подъезд к Ставрополю со стороны федеральной автодороги «Кавказ».

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