Более 100 российских туристов эвакуировали с круизного судна в Таиланде

Паттайя, Таиланд, , 17:59 — REGNUM В Таиланде спасатели эвакуировали 114 российских туристов с круизного судна в Сиамском заливе, передаёт Pattaya News.

По информации издания, у двухпалубного судна отказал двигатель, когда туристическая группа возвращалась из поездки по акватории залива.

Однодневная экскурсия включала поездку на острова Ко Рин и Ко Пет, купание, рыбалку и обед. Вся программа была выполнена, однако доставить отдыхающих на берег судно не смогло.

На место ЧП прибыли спасатели и туристическая полиция. Все туристы были доставлены на берег на скоростном катере в несколько заездов.

Сообщается, что в результате инцидента никто не пострадал.

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