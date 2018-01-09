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Более 100 российских туристов эвакуировали с круизного судна в Таиланде

Происшествия

В результате ЧП никто не пострадал

Более 100 российских туристов эвакуировали с круизного судна в Таиланде
Таиланд. Море

Паттайя, Таиланд, 9 января 2018, 17:59 — REGNUM  В Таиланде спасатели эвакуировали 114 российских туристов с круизного судна в Сиамском заливе, передаёт Pattaya News.

По информации издания, у двухпалубного судна отказал двигатель, когда туристическая группа возвращалась из поездки по акватории залива.

Однодневная экскурсия включала поездку на острова Ко Рин и Ко Пет, купание, рыбалку и обед. Вся программа была выполнена, однако доставить отдыхающих на берег судно не смогло.

На место ЧП прибыли спасатели и туристическая полиция. Все туристы были доставлены на берег на скоростном катере в несколько заездов.

Сообщается, что в результате инцидента никто не пострадал.

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