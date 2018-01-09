ЛНР: ВСУ используют «новогоднее» перемирие для усиления своих позиций

Луганск, , 16:08 — REGNUM Личный состав и военную технику стягивает командование ВСУ к линии разграничения в Донбассе, пользуясь «новогодним» перемирием, заявил исполняющий обязанности начальника управления Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) полковник Михаил Филипоненко, сообщает 9 января «Луганский информационный центр».

По его словам, украинские войска перебросили дополнительный личный состав и военную технику в район населенного пункта Катериновка, а также подвезли материальные средства 108-му батальону 10-й отдельной горно-штурмовой бригаде ВСУ в районе Новоалександровки и 2-му батальону 54-й бригады ВСУ в районе Троицкого.

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Помимо этого, временные огневые позиции в Луганском занял минометный взвод 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Таким образом, нарушая Минские договоренности и пользуясь «новогодним» перемирием в своих целях, Киев вновь готовится к нападению на республики Донбасса.

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Напомним, украинские войска ежедневно обстреливают территории Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР), несмотря на объявленное с 23 декабря 2017 года перемирие. Как показывает практика, хотя число обстрелов в первые недели перемирия снижается, длится это недолго, после чего стороны вновь возвращаются к прежнему темпу ведения боевых действий.

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