Покушение на бизнесмена, смерть чемпионки мира по самбо: ЧП в Чувашии

Чебоксары, , 11:27 — REGNUM Правоохранители Чувашии подводят итоги новогодних каникул. Как сообщил ИА REGNUM старший помощник руководителя регионального СУСК Олег Дмитриев, было возбуждено пять уголовных дел, в том числе два — по фактам убийства. Число пожаров снизилось, но при этом возрос ущерб, нанесённый огненной стихией.

С 30 декабря 2017 года по 8 января 2018 года следственными органами СУСК возбуждено пять уголовных дел: по фактам двух убийств (ч.1 ст.105 УК РФ и ст.106 УК РФ), сексуальном насилии (ст.132 УК РФ), умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшим смерть (ч.4 ст.111 УК РФ) и по факту оскорбления представителя власти (ст.319 УК РФ).

Вечером 30 декабря в одной из деревень Чебоксарского района было обнаружено тело 52-летнего мужчины с ранением в области шеи. В поле зрения силовиков попал 44-летний житель соседней деревни, который был задержан на следующий день и заключён под стражу. Резонанс вызвало убийство новорожденного: тело ребёнка нашли 5 января в Чебоксарах на мусоросортировочном комплексе среди бытовых отходов.

«Устанавливаются лицо, причастное к смерти младенца. В случае, если вы обладаете какой-либо значимой для следствия информацией, убедительная просьба сообщить об этом в правоохранительные органы», — просят жителей в следственном управлении.

Общественный резонанс в Чувашии вызвала трагическая гибель известной самбистки, двукратной победительницы первенств России и мира Эдеры Лаврентьевой. Трагедия произошла вечером 29 декабря, но об этом стало известно только после новогодних праздников.

«В качестве основной следствие рассматривает версию несчастного случая. Назначена судебно-медицинская экспертиза, проводятся иные проверочные мероприятия», — поясняют в следственном управлении.

Известно, что после происшествия она была госпитализирована, но спасти её врачам не удалось.

Помимо этого, возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство директора одной из местных коммерческих организаций. Это произошло вечером 25 декабря. В следственном управлении отмечают, что в ходе задержания вечером в северо-западном районе города Чебоксары обвиняемый оказал вооруженное сопротивление, «но в результате грамотных действий бойцов спецподразделения ФСБ был обезврежен». В ходе спецоперации никто из сотрудников правоохранительных органов и гражданских лиц не пострадал. Фигурантом уголовного дела стал житель Свердловской области, ему предъявлено обвинение. Устанавливаются мотивы покушения на убийство.

Также зафиксирован ряд происшествий некриминального характера. По данным фактам проводятся доследственные проверки. В частности, 30 декабря у одного из домов по улице Афанасьева в Чебоксарах под автомобилем было обнаружено тело 36-летнего мужчины, проживавшего неподалеку. По предварительным данным, он замёрз. Кроме того, продолжается проверка по факту обнаружения останков на месте пожара в селе Раскильдино Аликовского района. Возгорание произошло 1 января. Устанавливается причина смерти, назначены медицинская и пожаро-техническая экспертизы. Ещё одно происшествие зафиксировано 7 января в Алатыре: в ручье, протекающем в одном из оврагов, было обнаружено тело 37-летней местной жительницы.

«Рядом находилась ее собака, чей лай и привлек внимание местных жителей, которые сообщили в правоохранительные органы о ЧП. По предварительным данным, женщина упала в ручей и захлебнулась. Как следует из материалов проверки, вечером 6 января она решила выгулять собаку. Следователями устанавливается картина дальнейших событий», — сказал Олег Дмитриев.

Что касается пожаров, то их стало меньше. По данным ГКЧС Чувашии, с начала 2018 года в республике произошло 14 возгораний (с 1 по 9 января 2017 года — 16), в результате один человек погиб, двое получили ранения (с 1 по 9 января 2017 года соответственно — по два человека). Общий материальный ущерб оценён в 1,34 млн рублей (с 1 по 9 января 2017 года — 1,13 млн рублей).

По данным ГИБДД Чувашии, начала нового года в республике произошло 15 ДТП, в них пострадали 24 человека, в том числе четверо детей. Сразу несколько ДТП с ранеными произошло 7 января: в пяти авария 10 человек получили травмы. В Рождество на трассе в Моргаушском районе в результате столкновения «КИА Сиид» и «Ниссан Кашкай» пострадал годовалый мальчик. Ребенок госпитализирован в травматологическое отделение. Днем на автодороге Цивильск — Ульяновск столкнулись «Пежо» и «Лада 217 130»: пострадали пятеро человек, среди них двое детей (16-и и 13-и лет).

«Все дети были пристегнуты в соответствии с требованиями ПДД, что позволило избежать более серьезных травм», — говорят в ГИБДД Чувашии.

В Новочебоксарске виновницей аварии стала 12-летняя девочка. Школьница переходила дорогу вне пешеходного перехода, в это время на нее наехал автомобиль «Хендай Портер». В медицинском учреждении, куда была доставлена пострадавшая, ей диагностировали ушиб стопы.

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