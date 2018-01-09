Забайкалье: наркосбытчики перешли на криптовалюту

Чита, , 10:03 — REGNUM В Забайкальском краевом суде 10 января 2017 года пройдёт первое заседание, в котором будут фигурировать наркосбытчики и криптовалюта. Как следует из официальной информации, опубликованной на сайте суда, по делу о незаконном обороте наркотических средств и участии в преступном сообществе проходят шестеро человек. Но самого создателя группы установить не удалось. Известно лишь, что для мгновенного обмена сообщениями он использовал различные имена, в том числе ник Джокер.

Руководство всем наркотрафиком велось с использованием платежной системы Bitcoin. Причем все манипуляции Джокер осуществлял дистанционно, через интернет-магазин.

Известно, что в Чите разветвлённая сеть сбыта синтетических наркотиков, созданная Джокером, просуществовала с конца января 2015 года по август 2016 года. Крупные партии делились на мелкие, а так называемые закладки производились в лесных массивах близ Читы.

Напомним, биткоин продемонстрировал все признаки пирамиды, и РФ не будет его легализовывать. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков («Справедливая Россия»). По его словам, теперь у развития криптовалюты есть два варианта: либо биткоин полностью уйдет с рынка, либо остановится на каком-то равновесном уровне, к которому он уже движется.

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