Житель Алтая подозревается в убийстве пенсионерки из-за 3 тыс. рублей

Барнаул, , 09:28 — REGNUM Следователи Алтайского края возбудили уголовное дело по факту гибели 89-летней женщины, тело которой было обнаружено при тушении пожара в одном из частных домов в селе Столбово Каменского района, сообщает 9 января пресс-служба регионального главка СКР.

Отмечается, что 5 января в ходе тушения пожара в одном из жилых домов поселка было обнаружено тело пожилой женщины. В ходе оперативно-следственных действий был задержан 48-летний местный житель, подозреваемый в поджоге.

По данным следствия, в ночное время 5 января мужчина проник в дом, где похитил у хозяйки три тысячи рублей. С целью скрыть преступление, злоумышленник поджог дом изнутри, где находилась женщина, после чего скрылся.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство, совершенное с целью скрыть другое преступление»). Санкция статьи предусматривает до 20 лет лишения свободы.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, в ближайшее время будет направлено ходатайство в суд об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

Напомним, в ноябре в Алтайском крае был задержан 16-летний подросток по подозрению в жестоком убийстве 86-летней женщины. По данным следствия, ночью подросток с топором проник в дом потерпевшей, нанес ей несколько ударов по голове, а затем задушил ее. После чего он похитил более 30 тыс. рублей и скрылся.

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