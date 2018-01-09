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Украинские войска девять раз нарушили «новогоднее» перемирие

Происшествия

Под огонь попало пять населенных пунктов

Украинские войска девять раз нарушили «новогоднее» перемирие
Ministry of Defense of Ukraine
Украинский солдат стреляет из миномета

Донецк, 9 января 2018, 09:23 — REGNUM  За прошедшие сутки, 8 января, Луганская Народная Республика (ЛНР) подверглась обстрелам украинской артиллерии один раз, по Донецкой Народной Республике (ДНР) украинские силовики били восемь раз, сообщают 9 января пресс-службы оборонных ведомств ЛНР и ДНР.

По данным Народной милиции ЛНР, ВСУ за минувшие сутки обстреляли село Нижнее Лозовое из миномета калибра 120 мм.

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Согласно сообщению министерства обороны ДНР, украинские силовики нарушили режим тишины восемь раз. ВСУ применяли минометы, вооружение БМП, гранатометы и стрелковое оружие. Под огонь украинских войск попали населенные пункты Докучаевск, Спартак, Крутая Балка и Зайцево.

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Штаб «АТО» зафиксировал шесть случаев обстрела своих позиций со стороны республик. По данным украинского командования, трое солдат ВСУ получили ранения.

Напомним, с 23 декабря в Донбассе объявлено «новогоднее» перемирие. Тем не менее украинские силовики продолжают обстреливать территории ДНР и ЛНР, используя артиллерию, минометы и другое тяжелое вооружение.

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Артобстрелы республик Донбасса

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