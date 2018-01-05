СКР возбудил дело по факту гибели музыканта Калинина

Москва, , 18:53 — REGNUM По факту гибели 41-летнего артиста театра «Русская песня» Дмитрия Калинина возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 Уголовного кодекса РФ «Убийство». Об этом, как передают «Известия», сообщила официальный представитель столичного главка Следственного комитета России (СКР) Юлия Иванова.

По ее словам, в настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, «направленных на установление всех обстоятельств произошедшего».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 27 декабря 2017 года музыканта Дмитрий Калинин перестал выходить на связь. 30 декабря его тело было найдено в Басманном тупике Москвы недалеко от железнодорожного моста.

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