Еще одно страшное ДТП в Татарии: двое погибших, трое пострадавших

Казань, , 17:16 — REGNUM В Чистопольском районе Татарии на 145 км трассы Оренбург-Казань днем 5 января произошло страшное ДТП. В результате происшествия по предварительным данным двое человек погибли, трое — пострадали, сообщили ИА REGNUM в республиканском управлении МВД.

По предварительной информации, водитель автомобиля ВАЗ-2111, выполняя обгон, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение по касательной с автомобилем Лада «Калина», которая съехала в кювет, и лобовое столкновение с Mitsubishi Lancer. После этого на ВАЗ совершил наезд автомобиль Лада «Гранта».

Погибли водитель и пассажир автомобиля ВАЗ-2111.

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В настоящее время на месте происшествия работает следственная группа, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Также на место аварии выехал начальник Чистопольского ГИБДД МВД по Татарии.

ИА REGNUM напоминает, 4 января в Пестречинском районе республики после лобового столкновения двух автомобилей четверо погибли и еще четыре человека получили ранения различной степени тяжести.