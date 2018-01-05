В Калуге братья-близнецы подозреваются в нападении на полицейских

Калуга, , 16:56 — REGNUM Следственными органами возбуждено уголовное дело в отношении 24-летних братьев-близнецов. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа в целях воспрепятствования законной деятельности по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности). Об этом 5 января сообщил корреспонденту ИА REGNUM следователь следственного отдела по городу Калуга СУ СКР по Калужской области Игорь Молотов.

По его словам, 1 января 2017 года вечером сотрудниками полиции при попытке совершить кражу из квартиры в Калуге были задержаны братья-близнецы, проживающие в Брянской области, находившиеся в состоянии наркотического опьянения. По дороге в отдел полиции, задержанные попытались самовольно покинуть служебный автомобиль. В районе пересечения калужских улиц Беговая, Анненки и Вишневского завязалась борьба, в ходе которой задержанные оказали полицейским активное сопротивление и нанесли ножом несколько ударов в область головы сотрудникам полиции. Полицейские получили резаные раны головы, им была оказана медицинская помощь.

Освободившись, злоумышленники попытались завладеть автомобилем калужанки, в который запрыгнули на ходу. Однако женщине удалось покинуть машину и вытащить ключи из замка зажигания. Подозреваемые были задержаны сотрудниками Росгвардии.

Судом, по ходатайству следователя, подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается. Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа наказывается лишением свободы на срок от 12 до 20 лет с ограничением свободы на срок до двух лет, либо пожизненным лишением свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 января 2018 года было совершено вооружённое нападение на начальника отделения полиции села Автуры отдела МВД России по Шалинскому району Чечни Абубакара Устарханова. Преступник, ранее судимый 27-летний житель села Автуры Хамзат Баймурадов, выстрелил в полицейского, когда страж порядка выходил из продовольственного магазина. От полученных ранений полицейский скончался на месте происшествия.

4 января, местонахождение злоумышленника было установлено правоохранителями совместно с сотрудниками Росгвардии. Хамзат Баймурадов был обнаружен и блокирован на окраине села Шалинского района Чеченской республики. При задержании ответным огнём убийца полицейского был уничтожен. Сотрудники правоохранительных органов в ходе операции не пострадали.

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