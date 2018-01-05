В Москве произошло ДТП с участием рейсового автобуса

Москва, 5 января 2018, 16:08 — REGNUM Рейсовый автобус совершил наезд на мачту городского освещения на севере Москвы. Об этом, как передает «Агентство Москва», сообщили в пресс-службе ГУП «Мосгортранс».
Дорожно-транспортное происшествие (ДТП) произошло в пятницу, 5 января, на ул. Линии Октябрьской Железной Дороги. По последним данным, в результате происшествия никто не пострадал.
«В районе д. 16 произошло ДТП с участием автобуса №763, — говорится в сообщении. — По предварительным данным, автобус занесло на повороте, в результате чего он задел мачту городского освещения».
В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают причины произошедшего.
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