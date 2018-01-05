В аварии под Кировом один человек погиб, трое пострадали

Киров, , 15:41 — REGNUM В Кирово-Чепецком районе на 35 км автодороги Казанский поворот-Зуевка вечером 4 января произошло столкновение автомобилей Лада «Калина» и ВАЗ XRAY. В результате один участник аварии скончался от полученных травм на месте, трое — пострадали, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе управления ГИБДД по Кировской области.

По предварительным данным, водитель «Калины» выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение. Погибла 67-летняя пассажирка автомобиля ВАЗ. Водитель «Калины» госпитализирован, два пассажира XRAY — 36-летняя женщина и семилетний мальчик — в госпитализации не нуждаются.

При этом в ГИБДД отметили, что предполагаемый виновник аварии — водитель Лады отказался от медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения.