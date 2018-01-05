Двое киргизстанцев погибли на пожаре на обувной фабрике близ Новосибирска

Новосибирск, , 15:01 — REGNUM Во время пожара, произошедшего на обувном производстве неподалеку от Новосибирска, погибли двое граждан Киргизской Республики 1991 и 1994 годов рождения. Об этом сообщила пресс-служба министерства иностранных дел Киргизии.

Также, как отмечают во внешнеполитическом ведомстве, пострадал еще один киргизстанец — 18-летний парень получил ожог второй степени. Врачи оказали ему необходимую медицинскую помощь, после чего он был отпущен домой.

ИА REGNUM напоминает, что 4 января 2018 года около 09:00 по местному времени на обувной фабрике в поселке Чернореченский Искитимского района Новосибирской области произошло крупное возгорание.

В результате пожара погибли 10 человек, в том числе граждане Китая и Киргизии, а также один гражданин России. Еще несколько человек получили ожоги.

По факту гибели рабочих на обувной фабрике Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 216 Уголовного кодекса Российской Федерации «Нарушение правил безопасности».Напомним, наиболее крупная трагедия, сопровождавшаяся гибелью киргизских мигрантов в России, произошла 27 августа 2016 года. В пожаре, охватившем здание типографии «Печатный экспресс» на Алтуфьевском шоссе в Москве, погибло 17 человек.

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