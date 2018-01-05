В Татарии после ДТП с 4 погибшими возбудили уголовное дело

Казань, , 14:16 — REGNUM По факту ДТП, произошедшего в Татарии 4 января, в котором четыре человека погибли и четверо пострадали, возбуждено уголовное дело по ч.5 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»). Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском управлении МВД.

В настоящее время проводятся следственные мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего. Следователи и криминалисты выясняют детали аварии и опрашивают свидетелей.

В ведомстве отметили, что максимальное наказание, предусмотренное санкциями данной статьи, предполагает лишение свободы на срок до семи лет, с лишением права управлять транспортным средством на срок до трех лет.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, столкновение между легковыми автомобилями ВАЗ и Hyundai произошло днем 4 января на 63-м км автомобильной дороги Казань — Шемордан. В результате ДТП четыре человека скончались, еще четверо — получили ранения различной степени тяжести.

По предварительным данным, водитель Hyundai превысил скорость, обеспечивающую безопасность дорожного движения, и выехал на встречную полосу. После этого произошло лобовое столкновение.

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