Хуситы нанесли ракетный удар по Саудовской Аравии

Эр-Рияд, , 13:52 — REGNUM

Шиитские повстанцы-хуситы, против которых ведется кампания со стороны коалиции во главе с Эр-Риядом, заявили 5 января о запуске баллистической ракеты по лагерю военных в городе Саудовской Аравии Наджран, сообщает британское агентство Reuters.

По данным СМИ королевства, ПРО Саудовской Аравии удалось перехватить ракеты над городом.

Напомним, коалиция во главе с Саудовской Аравией вмешалась в гражданскую войнув Йемене в марте 2015 года на стороне свергнутого президента страны Мансура Хади.

Страны коалиции неоднократно становились предметами критики со стороны международного сообщества из-за безраборного характера нанесения воздушных ударов, жертвами которых часто становятся мирные жители.