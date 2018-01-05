Хуситы нанесли ракетный удар по Саудовской Аравии

Эр-Рияд, 5 января 2018, 13:52 — REGNUM
Шиитские повстанцы-хуситы, против которых ведется кампания со стороны коалиции во главе с Эр-Риядом, заявили 5 января о запуске баллистической ракеты по лагерю военных в городе Саудовской Аравии Наджран, сообщает британское агентство Reuters.
По данным СМИ королевства, ПРО Саудовской Аравии удалось перехватить ракеты над городом.
Напомним, коалиция во главе с Саудовской Аравией вмешалась в гражданскую войнув Йемене в марте 2015 года на стороне свергнутого президента страны Мансура Хади.
Страны коалиции неоднократно становились предметами критики со стороны международного сообщества из-за безраборного характера нанесения воздушных ударов, жертвами которых часто становятся мирные жители.