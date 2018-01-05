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Вице-спикер Псковского областного собрания попал в реанимацию после ДТП

Происшествия

По данным СМИ, Валентин Каленский находился в тяжёлом состоянии

Псков, 5 января 2018, 13:49 — REGNUM  Вице-спикер Псковского областного собрания депутатов, руководитель фракции «Единая Россия» Валентин Каленский находится в реанимации после ДТП, которое произошло 3 января в Печорском районе Псковской области, сообщает «Псковская лента новостей».

По данным СМИ, Каленский находится в тяжёлом состоянии.

«Псковская губерния» сообщает, что автомобиль вице-спикера утром 3 января столкнулся с трактором.

Напомним, Валентин Каленский является депутатом Псковского областного собрания с 2002 года. С 1991 года он также возглавляет совет Псковского облпотребсоюза.

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Дорожно-транспортные происшествия

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