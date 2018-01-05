В результате ДТП в Сочи погибли три человека

Сочи, Краснодарский край, , 13:45 — REGNUM В Сочи (Краснодарский край) в результате дорожно-транспортного происшествия с участием четырёх автомобилей погибли три человека. Об этом сегодня, 5 января, сообщает пресс-служба Главного управления МВД по Краснодарскому краю.

Сообщается, что водитель автомобиля Toyota не справился с управлением и допустил лобовое столкновение с автомобилем Volkswagen Polo. В результатет столкновения автомобиль Toyota отбросило на ещё два легковых автомобиля.

По данным полиции, жертвами ДТП стали два пассажира Toyota и пассажир Volkswagen. Ещё три человека получили ранения и были госпитализированы.