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В результате ДТП в Сочи погибли три человека

Происшествия

Столкнулись четыре легковых автомобиля

Сочи, Краснодарский край, 5 января 2018, 13:45 — REGNUM  В Сочи (Краснодарский край) в результате дорожно-транспортного происшествия с участием четырёх автомобилей погибли три человека. Об этом сегодня, 5 января, сообщает пресс-служба Главного управления МВД по Краснодарскому краю.

Сообщается, что водитель автомобиля Toyota не справился с управлением и допустил лобовое столкновение с автомобилем Volkswagen Polo. В результатет столкновения автомобиль Toyota отбросило на ещё два легковых автомобиля.

По данным полиции, жертвами ДТП стали два пассажира Toyota и пассажир Volkswagen. Ещё три человека получили ранения и были госпитализированы.

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Дорожно-транспортные происшествия
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