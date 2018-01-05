Башкирия лидирует в России по числу пьяных преступников

Нижний Новгород, , 13:37 — REGNUM В Башкирии по итогам января-ноября 2017 года выявлено наибольшее число лиц, совершивших преступление в состоянии алкогольного опьянения. В этот период под воздействием алкоголя совершили различные правонарушения 14 067 жителей республики, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные портала криминальной статистики Генпрокуратуры РФ.

Регионы Приволжского федерального округа занимают также седьмую строчку рейтинга — Пермский край, там выявлено 9347 пьяных преступников. На десятой позиции — Татария, где под воздействием алкоголя совершили преступления 7868 человек, Самарская область — на 13 строке и 6489 пьяных преступников, на 14 позиции — Нижегородская область и 6313 преступлений под действием алкоголя, Оренбургская область заняла 17 строчку — там в состоянии алкогольного опьянения совершено 5778 преступлений, на 20 позиции — Удмуртия и 5517 пьяных преступников.

В Саратовской области выявлено 5175 лиц, совершивших преступления под действием «горячительных» напитков — она занимает 22 место, на 24 строке — Кировская область и 4987 пьяных правонарушителей, Пензенская область на 41 позиции — 3019 преступников в пьяном виде, на 46 строке — Ульяновская область с числом пьяных преступлений 2621, на 47 месте — Чувашия и 2575 пьяных преступников, 1721 пьяный преступник выявлен за указанный период в Мордовии — она занимает 64 место, на 69 позиции — Марий Эл и 1589 пьяных преступников.

Самое минимальное число преступников, совершивших противоправные действия в состоянии алкогольного опьянения, зафиксировано в Ингушетии — 99.

При этом Башкирия также является одним из регионов-лидеров по темпам снижения пьяной преступности, показатель сократился на 3,7% за январь-ноябрь 2017 года.

В остальных регионах ПФО также наблюдается сокращение числа пьяных преступников: в Саратовской области — на 4,8%; в Татарии — на 6%; в Мордовии — на 6,9%; в Оренбургской области — на 8,6%; в Удмуртии — на 11,3%; в Кировской области — на 12,6%; в Пензенской области — на 12,9%; в Самарской области — на 14,2%; в Ульяновской области — на 14,8%; в Марий Эл — на 15,3%; в Нижегородской области — на 15,5%; в Пермском крае — на 20,3%; в Чувашии — на 21,4%.

Лидером темпов прироста по числу преступников, совершивших противоправные деяния в состоянии алкогольного опьянения, по итогам 11 месяцев является Северная Осетия — рост составил 15,6%. Наиболее заметное снижение пьяной преступности наблюдается в Ставропольском крае — на 27,6%.