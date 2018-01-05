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МЧС: на дорогах Москвы ожидается гололёд

Происшествия

Столичный регион накрыл сильный снегопад

МЧС: на дорогах Москвы ожидается гололёд
Гололед на дорогах

Москва, 5 января 2018, 12:28 — REGNUM  В Московском регионе ожидается сильный снегопад и гололёд. Об этом сегодня, 5 января, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Москве.

«По информации ФГБУ «Центральное управление гидрометеослужбы», в ближайший час с сохранением на день 5 января по Московской области и городу Москве местами ожидается снег, мокрый снег, гололёд, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица», — сказано в сообщении МЧС.

Также сообщается, что в отдельных районах может существенно ухудшится видимость. Мокрый снег будет налипать на провода и деревья.

Вследствие гололёда ожидается затруднение движения автомобильного транспорта и рост числа дорожно-транспортных происшествий.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, настоящие зимние морозы в Московский регион придут не ранее 8 января.

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