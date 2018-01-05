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Египет: из-за падения воздушного шара вблизи Луксора погиб один человек

Происшествия

Еще 12 получили ранения

Египет: из-за падения воздушного шара вблизи Луксора погиб один человек
Горящий воздушный шар

Каир, 5 января 2018, 12:16 — REGNUM  Один человек погиб, еще 12 получили ранения, после того как воздушный шар с туристами на борту упал поблизости от египетского Луксора, сообщает британское агентство Reuters.

По данным местных СМИ, инцидент произошел из-за плохих погодных условий.

Как заявили в министерстве здравоохранения страны, жертвой крушения стала 36-летняя женщина.

Из 12 пострадавших двое находятся в серьезном состоянии.

Это уже не первый подобный инцидент. В 2013 году 19 человек погибли в результате падения воздушного шара поблизости от Луксора. Причиной трагедии стал взрыв газового баллона.

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Авиапроисшествия

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