Египет: из-за падения воздушного шара вблизи Луксора погиб один человек

Каир, , 12:16 — REGNUM Один человек погиб, еще 12 получили ранения, после того как воздушный шар с туристами на борту упал поблизости от египетского Луксора, сообщает британское агентство Reuters.

По данным местных СМИ, инцидент произошел из-за плохих погодных условий.

Как заявили в министерстве здравоохранения страны, жертвой крушения стала 36-летняя женщина.

Из 12 пострадавших двое находятся в серьезном состоянии.

Это уже не первый подобный инцидент. В 2013 году 19 человек погибли в результате падения воздушного шара поблизости от Луксора. Причиной трагедии стал взрыв газового баллона.