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Сильный снегопад в Москве привел к задержке рейсов в аэропортах

Происшествия

Некоторые рейсы пришлось отменить

Сильный снегопад в Москве привел к задержке рейсов в аэропортах
Снегопад

Москва, 5 января 2018, 11:46 — REGNUM  В столичных аэропортах задержаны уже более 30 рейсов. Об этом сегодня, 5 января, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписание».

Сообщается, что в столичном аэропорту «Шереметьево» задержаны 15 рейсов.

В аэропорту «Внуково» задержаны семь рейсов. В аэропорту «Домодедово» задержаны 11 рейсов, при этом восемь рейсов отменены.

Причина задержки и отмены рейсов в московских воздушных гаванях — сильный снегопад, который накрыл столичный регион.

По сообщениям синоптиков, сегодня в Москве снова ожидается аномально тёплая погода — температура воздуха составит +2 градуса. При этом будет идти мокрый снег.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, синоптики ожидают, что по-настоящему зимняя погода в московский регион придёт только 8 января, когда столбик термометра резко опустится до — 10 градусов.

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Происшествия в аэропортах

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