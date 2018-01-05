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Число жертв теракта в Кабуле выросло до 20 человек

Происшествия

Еще 30 получили ранения

Кабул, 5 января 2018, 11:01 — REGNUM  Число жертв теракта, осуществленного 4 января группировкой «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в столице Афганистана, возросло до 20 человек, сообщает британское агентство Reuters.

В Министерстве внутренних дел Афганистана также заявили о том, что ранения также получили 30 человек.

Напомним, целью террориста-смертника, совершившего теракт в Кабуле 4 января, стали полицейские, проводящие операцию по борьбе с торговлей наркотиками.

Ранее сообщалось о 15 погибших.

Читайте развитие сюжета: Турция выступила с осуждением теракта в Кабуле

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