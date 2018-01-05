Боевики ИГ* взяли на себя ответственность за теракт в Кабуле

Кабул, 5 января 2018, 10:06 — REGNUM Боевики террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяли на себя ответственность за теракт, осуществленный в столице Афганистана 4 января, сообщает турецкое агентство Anadolu.
Об этом они заявили с помощью своего пропагандистского ресурса — агентства Amaq.
Напомним, жертвами теракта в Кабуле стали по меньшей мере 15 человек. Среди них большое число сотрудников полиции, которые принимали участие в операции против сети наркоторговцев.
Это уже не первый теракт, произошедший за последнее время, ответственность за который на себя берут боевики ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
Так, 28 декабря группировка заявила о своей причастности к двойному теракту в одном культурных центров Кабула, в результате чего погибли 50 человек.
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Также боевики взяли на себя ответственность за теракт в афганском городе Джелалабад, произошедший 31 декабря во время похорон.
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