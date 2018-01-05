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Раскрыты детали гибели известного музыканта Дмитрия Калинина

Происшествия

Балалаечник Дмитрий Калинин, широко известного под псевдонимом CrazyBalalaika был найден мертвым в Москве 30 декабря 2017 года

Москва, 5 января 2018, 09:01 — REGNUM  Известный балалаечник из коллектива «Русская песня» Дмитрий Калинин, также известный как CrazyBalalaika, получил два ножевых ранения в область сердца. Об этом сегодня, 5 января, пишут «Известия».

Напомним, 27 декабря 2017 года Калинин перестал выходить на связь. Последний раз его видели выходящим из здания театра «Русская песня». 30 декабря его тело было найдено в Басманном тупике Москвы недалеко от железнодорожного моста. Столичная полиция начала расследование.

В правоохранительных органах сообщили, что смерть балалаечника носила насильственный характер. Теперь стало известно, что на теле Калинина были обнаружены два ножевых ранения в область сердца. именно они и стали причиной смерти.

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