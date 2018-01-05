В аэропорту в США самолёт совершил жёсткую посадку без шасси

Чарлстон, США, , 04:59 — REGNUM Двухмоторный самолёт Piper Aztec совершил жёсткую посадку без шасси в аэропорту Йигер в американском штате Западная Вирджиния, передаёт местный телеканал WOWK TV.

По предварительной информации, пилот самолёта во время полёта проинформировал об отказе двигателя. Несмотря на это, ему удалось благополучно посадить машину.

Сообщается, что на борту воздушного судна не было пассажиров. В результате инцидента никто не пострадал.

После ЧП самолёт был вывезен со взлётно-посадочной полосы. Аэропорт после некоторого перерыва возобновил работу в штатном режиме.

Все обстоятельства произошедшего в настоящее время выясняются.

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