Автомобиль столкнулся с поездом на переезде в Приморском крае

Владивосток, 5 января 2018, 04:21 — REGNUM Полиция в Приморском крае проводит проверку по факту столкновения автомобиля и товарного поезда на железнодорожном переезде, в результате которого погиб человек. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления МВД России.
По информации ведомства, авария произошла ещё утром 4 декабря на регулируемом железнодорожном переезде, расположенном на автодороге Дальнереченск-Рощино-Восток.
«Установлено, что 49-летний водитель автомашины Toyota Mark 2, двигаясь из села Новопокровка в Дальнереченск, выехал на железнодорожный переезд при запрещающем сигнале семафора и совершил столкновение с товарным поездом», — сообщили в пресс-службе.
В результате аварии, водитель автомобиля скончался на месте происшествия. Находившие в салоне машины его супруга и дочь с различными травмами госпитализированы.
В пресс-службе Дальневосточной железной дороги сообщили, что для устранения последствий аварии были задействованы восстановительные поезда со станций Ружино и Бикин. На график движения поездов ДТП не повлияло.
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