В Нью-Йорке введено чрезвычайное положение из-за снегопадов

Нью-Йорк, США, , 03:28 — REGNUM В американском штате Нью-Йорк введён режим чрезвычайного положения из-за сильных снегопадов. Об этом сообщил губернатор штата Эндрю Куомо на свей странице в Twitter.

«Я объявляю режим чрезвычайного положения в Нью-Йорке, Уэстчестере и на Лонг-Айленде в связи с экстремальными погодными условиями», — написал губернатор.

Куомо рекомендовал гражданам не выходить на улицу без особой необходимости. «Соблюдайте осторожность и оставайтесь в безопасности», — призвал он.

Напомним, аномально холодная погода установилась на северо-востоке США в конце декабря. 4 января на регион обрушился очередной снежный циклон. Синоптики прогнозировали выпадение за сутки месячной нормы осадков.

Из-за снегопадов, сопровождаемых сильным ветром, приостановили работу международный аэропорт имени Джона Кеннеди и аэропорт Ла-Гуардия. В образовательных учреждениях Нью-Йорка временно отменены все занятия.

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