Пассажирский автобус въехал в здание банка в Германии

Альсдорф, Германия, , 01:55 — REGNUM Четыре человека пострадали в результате ДТП с участием пассажирского автобуса вечером 4 января на западе Германии, передаёт Bild.

Как сообщается, инцидент произошёл в городе Альсдорф в федеральной земле Северный Рейн — Вестфалия.

Водитель автобуса, по неустановленным пока причинам, потерял контроль над транспортным средством во время поворота налево, в результате чего столкнулся с двумя автомобилями, двигавшимися по встречной полосе.

Протаранив машины, автобус продолжил движение и остановился лишь после того, как въехал в стену находившегося поблизости здания банка.

По информации агентства, в результате аварии лёгкие травмы получили водитель автобуса, двое пассажиров и водитель одного из автомобилей.

Не исключается, что здание, в которое въехал автобус, может обрушиться. Полиция поручила инженерам-строителям провести его тщательное обследование.

Все обстоятельства и причины ДТП в настоящее время выясняются.