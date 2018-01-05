Пассажирский автобус въехал в здание банка в Германии

Альсдорф, Германия, 5 января 2018, 01:55 — REGNUM Четыре человека пострадали в результате ДТП с участием пассажирского автобуса вечером 4 января на западе Германии, передаёт Bild.
Как сообщается, инцидент произошёл в городе Альсдорф в федеральной земле Северный Рейн — Вестфалия.
Водитель автобуса, по неустановленным пока причинам, потерял контроль над транспортным средством во время поворота налево, в результате чего столкнулся с двумя автомобилями, двигавшимися по встречной полосе.
Протаранив машины, автобус продолжил движение и остановился лишь после того, как въехал в стену находившегося поблизости здания банка.
По информации агентства, в результате аварии лёгкие травмы получили водитель автобуса, двое пассажиров и водитель одного из автомобилей.
Не исключается, что здание, в которое въехал автобус, может обрушиться. Полиция поручила инженерам-строителям провести его тщательное обследование.
Все обстоятельства и причины ДТП в настоящее время выясняются.