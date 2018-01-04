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ДТП в Москве: пострадали шесть человек

Происшествия

Авария произошла в четверг, 4 января, между пос. Рассудово и пос. Киевский

Москва, 4 января 2018, 22:44 — REGNUM  На Киевском шоссе в Москве в результате ДТП пострадали шесть человек. Об этом, как передает «Агентство Москва», сообщили в пресс-службе департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности столицы (ГОЧСиПБ).

Авария произошла в четверг, 4 января, между пос. Рассудово и пос. Киевский.

«Произошло серьезное ДТП, — говорится в сообщении. — По предварительной информации, пострадало около шести человек, среди них дети».

В настоящее время выясняются причины аварии с участием двух легковых автомобилей.

Другие подробности пока неизвестны.

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Дорожно-транспортные происшествия

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