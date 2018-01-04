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Два человека погибли в результате стрельбы в Краснодарском крае

Происшествия

Инцидент произошел в четверг, 4 января, в поселке Лорис

Два человека погибли в результате стрельбы в Краснодарском крае
Иван Шилов © ИА REGNUM

Краснодар, 4 января 2018, 21:57 — REGNUM  Неизвестный мужчина открыл стрельбу в Краснодарском крае. Об этом сообщает Telegram-канала «ЧП Краснодар».

Инцидент произошел в четверг, 4 января, в поселке Лорис. По предварительным данным, в результате происшествия погибли два человека, еще один получил ранения.

По непроверенной информации, стрельба возникла из-за ссоры группы мужчин, которые отмечали праздники.

Сотрудники Следственного комитета России (СКР) выехали на место происшествия.

Другие подробности пока неизвестны.

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