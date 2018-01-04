Два человека погибли в результате стрельбы в Краснодарском крае

Краснодар, , 21:57 — REGNUM Неизвестный мужчина открыл стрельбу в Краснодарском крае. Об этом сообщает Telegram-канала «ЧП Краснодар».

Инцидент произошел в четверг, 4 января, в поселке Лорис. По предварительным данным, в результате происшествия погибли два человека, еще один получил ранения.

По непроверенной информации, стрельба возникла из-за ссоры группы мужчин, которые отмечали праздники.

Сотрудники Следственного комитета России (СКР) выехали на место происшествия.

Другие подробности пока неизвестны.

Читайте также: Мужчина открыл стрельбу из окна жилого дома в Москве

А также: В кафе на Кубани расстреляны три человека