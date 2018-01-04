По меньшей мере пять человек стали жертвами теракта в Кабуле

Кабул, , 20:45 — REGNUM Мощный взрыв прогремел в столице Афганистана, в результате чего погибло несколько сотрудников служб безопасности страны сообщает британское агентство Reuters.

По данным официальных лиц, инцидент произошел поблизости от посольства США в Кабуле. Взрывное устройство привел в действие террорист-смертник.

Пресс-секретарь полиции Кабула Басир Муджахид заявил, что жертвами нападения стали по меньшей мере пять полицейских, еще десять человек получили ранения. Он подчеркнул, что эти данные предварительные, и число жертв может увеличиться.

По словам очевидцев, смертник был одет в полицейскую или армейскую форму.

«Полиция Кабула была вызвана для предотвращения возможного протеста, когда террорист приблизился к ним и привел в действие свой пояс смертника», — отметил Муджахид.

На данный момент ни одна организация не взяла на себя ответственность за произошедшее.

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