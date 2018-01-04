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При обстреле Дамаска пострадали более 20 человек

Происшествия

«Вооруженные группировки вновь нарушили соглашение»

При обстреле Дамаска пострадали более 20 человек
Arian Zwegers
Дамаск до войны. 2009

Дамаск, 4 января 2018, 18:58 — REGNUM  Боевики из минометов обстреляли исторический центр Дамаска. Об этом сообщает SANA со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Вооруженные группировки вновь нарушили соглашение о зоне деэскалации в Восточной Гуте, обстреляв в Дамаске жилой квартал Аль-Амара», — говорится в сообщении агентства.

Отмечается, что в результате падения минометного снаряда вблизи хлебопекарни смертельное ранение получила женщина, еще 22 мирных жителя пострадали.

Ранее ряд СМИ сообщил, что 31 декабря 2017 г. в сирийской провинции Латакия на российской авиабазе Хмеймим произошло ЧП. В тот день авиабаза подверглась минометному обстрелу со стороны боевиков.

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Война в Сирии
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