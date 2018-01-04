Четверг, 4 Января 2018 года
21:21:59 МСК

В Калужской области в результате пожара погибли два человека

Происшествия

Возгорание произошло в дачном доме в Жуковском районе

В Калужской области в результате пожара погибли два человека

Калуга, 4 января 2018, 17:18 — REGNUM  В Калужской области не прерывается череда ночных пожаров в жилых домах. Так, в ночь на 4 января погибли два человека на пожаре, произошедшем в дачном доме на территории товарищества «Истье» в Жуковском районе Калужской области, сообщает пресс-служба регионального Главного управления МЧС России.

Возгорание случилось в 03 час. 14 мин. В настоящее время на месте ночного происшествия устанавливаются личности погибших и причины пожара.

Напомним, в 2017 году было зафиксировали 666 крупных возгораний в жилом секторе Калужского региона. Всего в минувшем году на территории области произошло 882 пожара, на которых погибло около 70 человек

Между тем наиболее жуткий пожар случился 2 декабря 2017 года около 5 часов утра в поселке Оболенское Малоярославецкого района, где в огне погибла семья из семи человек, из них двое — маленькие дети.

Читайте также: В первые дни года на пожарах в Псковской области погибли четыре человека

А также: В Ижевске жильцов пострадавшего в пожаре дома расселяют в маневренный фонд

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Пожары в жилых домах
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить