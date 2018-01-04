В Калужской области в результате пожара погибли два человека

Калуга, , 17:18 — REGNUM В Калужской области не прерывается череда ночных пожаров в жилых домах. Так, в ночь на 4 января погибли два человека на пожаре, произошедшем в дачном доме на территории товарищества «Истье» в Жуковском районе Калужской области, сообщает пресс-служба регионального Главного управления МЧС России.

Возгорание случилось в 03 час. 14 мин. В настоящее время на месте ночного происшествия устанавливаются личности погибших и причины пожара.

Напомним, в 2017 году было зафиксировали 666 крупных возгораний в жилом секторе Калужского региона. Всего в минувшем году на территории области произошло 882 пожара, на которых погибло около 70 человек

Между тем наиболее жуткий пожар случился 2 декабря 2017 года около 5 часов утра в поселке Оболенское Малоярославецкого района, где в огне погибла семья из семи человек, из них двое — маленькие дети.

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